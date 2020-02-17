Компания Microsoft начала рассылку приглашений для журналистов на предстоящее мероприятие, которое посвящено консоли следующего поколения. Оно состоится через несколько месяцев.Вероятно, в рамках мероприятия будет анонсирован весь модельный ряд консолей Xbox Series. Судя по информации на приглашении, будет объявлена информация о целом ряде устройств, в который войдет недавно анонсированный Xbox Series X.Мероприятие состоится 6 апреля 2020 года в театре Microsoft, в Лос-Анджелесе. Возможно, мы узнаем цены и точную дату выхода консолей следующего поколения от редмондовцев. Также есть вероятность, что после этой презентации Sony наконец-то покажет и назовет стоимость PlayStation 5. Изначально СМИ сообщали, что японская корпорация представит PS5, но прошло уже более половины месяца и до сих пор нет никакой информации.