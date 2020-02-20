Информация о выделенном аудиочипе появилась в описании к лекции Microsoft для конференции разработчиков игр GDC 2020, которая пройдет с 16 по 20 марта в Сан-Франциско. В описании упоминается, что саунд-дизайнеры Borderlands 3 и Gears 5 расскажут о сотрудничестве с Dolby в сегменте технологий объемного звука. Помимо этого участники лекции узнают о выделенном аудиочипе в консолях Xbox следующего поколения.



Старший специалист Microsoft по звуку Роберт Ридихол расскажет об аудиосистеме новой консоли. Вероятно, с помощью дискретного звукового блока компания пытается не только сделать звук качественнее, но и таким методом разгрузить основной процессор.



Пока рано утверждать, что звук в Xbox Series X будет на порядок выше в сравнении с консолями текущего поколения, поскольку они оснащаются довольно продвинутыми аудиосистемами. В 2013 году до запуска Xbox One рассказывала о разработке интегрированного аудиочипа SHAPE, который предназначался для обработки 152 звуковых каналов и голосовых команд Kinect в реальном времени. Следующее поколение консолей Xbox поступит в продажу в конце 2020 года.





