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Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с компаниями Microsoft Россия, «Бука» и Logitech Россия/СНГ запустили проект «Гейминг для всех». Он призван помочь людям с ограниченной подвижностью – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями. Инициатива приурочена к Всемирному дню людей с инвалидностью, а её цель – сделать видеоигры доступными для всех, независимо от физических особенностей человека.

Проект пройдет в несколько этапов, первый из которых включает жителей Москвы и Московской Области, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Воронежа, Нижегородской, Ростовской и Воронежской области, а также Республики Башкортостан. 

Любители видеоигр, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, а также реабилитационные центры и общественные организации, которые оказывают помощь детям с инвалидностью, получат специальные комплекты игровых устройств, включающие в себя игровую консоль Xbox, геймпад Xbox, Adaptive Controller и набор аксессуаров Logitech Adaptive Gaming Kit. Проект будет включать в себя технологическую поддержку участников, в частности, помощь в использовании оборудования и его настройке, а также подписку Xbox Game Pass Ultimate с доступом к большому выбору игр.



Xbox Adaptive Controller – это беспроводной геймпад, разработанный для игроков с ограниченной подвижностью верхних конечностей, который полностью подстраивается под потребности пользователя. Он представляет собой специальное устройство-хаб, которое не обязательно держать в руках. К нему можно подключить различные аксессуары, удобные для людей с разными формами инвалидности. Например, пользователи могут подключать педали, чтобы играть ногами, или устройство, которым можно управлять с помощью наклона головы.


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