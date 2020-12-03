Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с компаниями Microsoft Россия, «Бука» и Logitech Россия/СНГ запустили проект «Гейминг для всех». Он призван помочь людям с ограниченной подвижностью – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями. Инициатива приурочена к Всемирному дню людей с инвалидностью, а её цель – сделать видеоигры доступными для всех, независимо от физических особенностей человека.
Проект пройдет в несколько этапов, первый из которых включает жителей Москвы и Московской Области, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Воронежа, Нижегородской, Ростовской и Воронежской области, а также Республики Башкортостан.
Xbox Adaptive Controller – это беспроводной геймпад, разработанный для игроков с ограниченной подвижностью верхних конечностей, который полностью подстраивается под потребности пользователя. Он представляет собой специальное устройство-хаб, которое не обязательно держать в руках. К нему можно подключить различные аксессуары, удобные для людей с разными формами инвалидности. Например, пользователи могут подключать педали, чтобы играть ногами, или устройство, которым можно управлять с помощью наклона головы.
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