Surface Laptop Go

Компания Microsoft анонсировала выпуск ноутбука Surface Laptop Go. Он будет стоить в США от 500 долларов, что относительно доступно с учётом его дизайна и характеристик.

В базовой версии Surface Laptop Go используется сенсорный экран диагональю 12,4 дюйма с разрешением 1536×1024 пикселя, четырёхъядерный процессор Intel Core i5-1035G1 с тактовой частотой до 3,6 ГГц и интегрированной графикой. Также в наличии 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный eMMC-накопитель, веб-камера с разрешением HD, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, выход для наушников или колонок, два порта USB (Type-C и Type-A) и аккумулятор, рассчитанный на 13 часов работы под умеренной нагрузкой. Мощность зарядного устройства — 39 ватт.

Surface Laptop Go

Крышка ноутбука выполнена из алюминия, а нижня часть корпуса поликарбонатная. Толщина ноутбука 16 мм, масса — 1,1 кг.

В более дорогих модификациях есть встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и больше памяти: 8 + 128 ГБ (за 700 долларов) и 8 + 256 ГБ (за 900 долларов).

Продажи Surface Laptop Go в США и некоторых других странах должны начаться в ближайшие недели. В Россию этот ноутбук, скорее всего, не будет поставляться по официальным каналам.



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