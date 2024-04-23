Microsoft выпустила лимитированный Xbox Series X в дизайне «Людей Икс»

Фархад
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Компания Microsoft решила порадовать поклонников комиксов Marvel очередной лимитированной консолью Xbox Series X с принтом по недавно вышедшему мультсериалу «Людю Икс ’97».

Согласно пресс-релизу, на корпус Xbox Series X насён эксклюзивный комикс, созданный сценаристом Marvel Ричем Дуэком. На двух страницах рассказана короткая история о битве «Радиоактивных Людей» против Стражей и Мастера Молда.

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Вместе с консолью Xbox Design Lab представила серию геймпадов в стилистике ключевых персонажей франшизы, в число которых вошли Росомаха, Шторм, Роуг, Морф, Магнето, Юбилей, Гамбит, Джин Грей, Циклоп, Зверь и Бишоп.

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Увы, купить лимитку не получится. Консоль и 11 геймпадов Xbox разыграет в X (экс-Twitter).
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Источник:
Xbox
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