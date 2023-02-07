Microsoft выпустила новый лимитированный геймпад для Xbox Series. Цвет просто космос





Компания Microsoft решила внезапно пополнить коллекцию геймпадов для консолей Xbox Series X и Series S новой лимиткой — Stellar Shift.



Контроллер получил прорезиненные рукоятки для более удобного хвата, а расцветка напрямую связана с космической тематикой. Уникальной особенностью нового геймпада является эксклюзивный динамический фон со звёздной туманностью, который устанавливается при подключении контроллера к Xbox.



Компания Microsoft решила внезапно пополнить коллекцию геймпадов для консолей Xbox Series X и Series S новой лимиткой — Stellar Shift.Контроллер получил прорезиненные рукоятки для более удобного хвата, а расцветка напрямую связана с космической тематикой. Уникальной особенностью нового геймпада является эксклюзивный динамический фон со звёздной туманностью, который устанавливается при подключении контроллера к Xbox.





Кстати, Stellar — третий геймпад серии Shift Special Edition, представленной в 2021 году. До этого Microsoft выпускала Aqua Shift и Lunar Shift.



Приобрести новинку уже можно в США и Европе по цене $70.