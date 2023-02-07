Microsoft выпустила новый лимитированный геймпад для Xbox Series. Цвет просто космос

Фархад

Xbox Stellar Shift

Компания Microsoft решила внезапно пополнить коллекцию геймпадов для консолей Xbox Series X и Series S новой лимиткой — Stellar Shift.

Контроллер получил прорезиненные рукоятки для более удобного хвата, а расцветка напрямую связана с космической тематикой. Уникальной особенностью нового геймпада является эксклюзивный динамический фон со звёздной туманностью, который устанавливается при подключении контроллера к Xbox.

Xbox Stellar Shift
Xbox Stellar Shift


Кстати, Stellar — третий геймпад серии Shift Special Edition, представленной в 2021 году. До этого Microsoft выпускала Aqua Shift и Lunar Shift.

Приобрести новинку уже можно в США и Европе по цене $70.

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Источник:
Xbox
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Комментарии

tellurian
+5034
tellurian
На любителя цвет
Вчера в 21:06
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+199
den3221
По мне так боксовский геймпад в цвете lunar shift прикольней! Но опчть же на любителя! Это у них серия космос продолжается.
23 минуты назад
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