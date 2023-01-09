Microsoft выпустила печенье с сюрпризом для владельцев Xbox





Мы уже видели необычные аксессуары Microsoft в виде



Такие печенья уникальны тем, что на нах нанесены логотипы Xbox и каждой кнопки фирменного контроллера, а в пачке есть специальный код для разблокировки внутриигрового контента для ряда популярных игр. Например, вам может попасться броня в стиле Oreo для спартанца из Halo Infinite, скин для машины в Forza Horizon 5 или тематическая раскраска корабля в Sea of ​​Thieves.



Мы уже видели необычные аксессуары Microsoft в виде худи для геймпадов кассетных плееров в дизайне Xbox Series S , но в этот раз компания анонсировала съедобный продукт в коллаборации со всемирно известным производителем печенья Oreo.Такие печенья уникальны тем, что на нах нанесены логотипы Xbox и каждой кнопки фирменного контроллера, а в пачке есть специальный код для разблокировки внутриигрового контента для ряда популярных игр. Например, вам может попасться броня в стиле Oreo для спартанца из Halo Infinite, скин для машины в Forza Horizon 5 или тематическая раскраска корабля в Sea of ​​Thieves.





Печенье Oreo Xbox будут продавать в 22 странах с 16 января.



Стоит отметить, что это не первая коллаборация Microsoft с Oreo — в 2019 году компании выпустили лимитированную версию Xbox Series X в дизайне Oreo.