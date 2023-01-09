Xbox Microsoft

Microsoft выпустила печенье с сюрпризом для владельцев Xbox

Фархад

Xbox Oreo

Мы уже видели необычные аксессуары Microsoft в виде худи для геймпадов и кассетных плееров в дизайне Xbox Series S, но в этот раз компания анонсировала съедобный продукт в коллаборации со всемирно известным производителем печенья Oreo.

Такие печенья уникальны тем, что на нах нанесены логотипы Xbox и каждой кнопки фирменного контроллера, а в пачке есть специальный код для разблокировки внутриигрового контента для ряда популярных игр. Например, вам может попасться броня в стиле Oreo для спартанца из Halo Infinite, скин для машины в Forza Horizon 5 или тематическая раскраска корабля в Sea of ​​Thieves.

Forza Horizon 5
Halo Infinte
Sea of Thieves


Печенье Oreo Xbox будут продавать в 22 странах с 16 января.

Стоит отметить, что это не первая коллаборация Microsoft с Oreo — в 2019 году компании выпустили лимитированную версию Xbox Series X в дизайне Oreo.

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Источник:
The Verge
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