Microsoft выпустила очень странный аксессуар для контроллеров Xbox

Xbox славится своими забавными вещицами, выпускаемыми в праздничные дни. В этот раз игровое подразделение Microsoft представило миниатюрные толстовки с капюшонами для контроллеров Xbox.
Xbox Mini Controller Hoodie — высококачественная толстовка из 100% полиэстера с молнией, рукавами, капюшоном и логотипом Xbox.
Аксессуар доступен в чёрном и белом цвете по $25 за штуку. Пока Худи для геймпада можно купить в магазине Xbox Gear Shop.
Ранее Microsoft уже выпускала мини-холодильники в дизайне Xbox Series X и другие прикольные вещи, которые, несомненно, станут идеальными подарками для геймеров.