Xbox Консоли

Microsoft выпустила очень странный аксессуар для контроллеров Xbox

Фархад

xbox series hoodie

Xbox славится своими забавными вещицами, выпускаемыми в праздничные дни. В этот раз игровое подразделение Microsoft представило миниатюрные толстовки с капюшонами для контроллеров Xbox.

Xbox Mini Controller Hoodie — высококачественная толстовка из 100% полиэстера с молнией, рукавами, капюшоном и логотипом Xbox.

Аксессуар доступен в чёрном и белом цвете по $25 за штуку. Пока Худи для геймпада можно купить в магазине Xbox Gear Shop.

Ранее Microsoft уже выпускала мини-холодильники в дизайне Xbox Series X и другие прикольные вещи, которые, несомненно, станут идеальными подарками для геймеров.

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Источник:
Windows Central
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Комментарии

tellurian
+4759
tellurian
Решили немного подзаработать.
По сути, ерунда.
52 минуты назад
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