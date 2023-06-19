Минг-Чи Куо рассказал, какие улучшения ждать от iPhone 16

Александр

Фото: Unsplash

Аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо рассказал о том, в каком направлении работает компания Apple при создании смартфонов, которые будут выпущены в следующем году. Главная идея — необходимо сделать их максимально совместимыми с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.

Минг-Чи Куо пишет, что Apple возлагает большие надежды на Vision Pro, считая этот продукт одним из ключевых на ближайшие годы. Именно поэтому компания хочет добиться того, чтобы другие её устройства могли взаимодействовать с Vision Pro, обеспечивая пользователю максимальное удобство и комфорт. Главное в этом — высокая скорость и стабильность соединения и обмена данными между устройствами.

По словам Минг-Чи Куо, чтобы добиться максимально быстрого и качественного соединения, Apple установит в линейку iPhone модуль Wi-Fi 7, пропускная способность которого составляет 46 Гбит/с (это примерно в 5 раз выше, чем у Wi-Fi 6 в серии iPhone 14). Также стоит ожидать появления более совершенного модуля UWB, который обеспечивает соединение ближнего поля (то есть, когда устройства находятся рядом друг с другом), причём этот компонент будет улучшен уже в линейке iPhone 15, которая выйдет осенью этого года. Минг-Чи Куо указывает, что новый чип UWB основан на 7-нанометровом техпроцессе вместо 16 нм, а это позволило сделать его более энергоэффективным.
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Комментарии

+4703
Carter_Mayers
Пятнашку ещё не выпустили а аналитики уже про шестнадцатый говорят😳
час назад в 12:56
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