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На чём Apple сэкономила в новой приставке Apple TV 4K

Фархад

Apple TV 4K 2022


Маленький чёрный бокс стал на 10% ниже и на 50% легче модели 2021 года благодаря переходу на более энергоэффективный чип A15 Bionic — он позволил полностью отказаться от использования вентилятора для охлаждения компонентов.

Габариты новой Apple TV 4K составляют 31х93х93 мм, а вес — 208 и 214 грамм в зависимости от наличия модуля Ethernet. Для сравнения, прошлогодняя приставка с металлическим вентилятором для активного охлаждения всего на 4 мм выше новинки, но она весит аж 425 грамм.

Apple TV 4K Box

Кроме того, приставка лишилась надписи TV и теперь на корпусе красуется только логотип Apple. Кстати, коробка Apple TV 4K также претерпела небольшие изменения — она стала более вытянутой.

Ещё одним интересным нюансом стал переход на коннектор USB-C в Siri Remote. Увы, соответствующий кабель для зарядки пульта в комплект не входит почти во всех странах, кроме одной — в Бразилию Apple любезно поставляет приставки с проводом USB-C/USB-C. Вероятно, это связано с огромным штрафом в $19 млн, который бразильские власти наложили на компанию за продажи iPhone без адаптеров питания.

Apple TV 4K 2022

Напомним, продажи новых приставок Apple TV 4K стартуют 26 октября. Подробнее о новинке мы рассказали тут.

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Источник:
MacRumors
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