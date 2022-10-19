iPad 10 vs iPad 9 vs iPad Air 5. В чем разница и какой выбрать?

Вчера Apple представила обновленный базовый планшет — iPad 10-го поколения. Впервые за несколько лет это устройство отличается внешне от предыдущих моделей. Но так ли значительны изменения внутри?
Мы решили разобраться, что лучше взять: новенький iPad 10, прошлогодний iPad 9, или же вообще iPad Air 5, на который «десятка» очень похожа по дизайну.
1. Внешний видОчевидно, что в плане дизайна преимущество на стороне iPad 10 и Air. Насколько бы не был хорош классический iPad с кнопкой Home, он уже просто поднадоел. Представленный вчера iPad 10 внешне является полной копией iPad Air 5 — это абсолютно тот же дизайн. Пока нет информации, будут ли подходить чехлы от Air к iPad 10, но такое вполне возможно.
iPad 10 предлагает четыре цвета, трех из которых еще никогда не было в линейках «яблочных» планшетов. Это синий, розовый, желтый и серебристый. Последний iPad Air предлагает пять цветов — Space Gray, Starlight, розовый, фиолетовый и синий — но это совсем другие оттенки. Есть, из чего выбрать.
Кстати, новенький iPad 10 выигрывает еще и в габаритах: его размеры 248,6 x 179,5 x 7 мм против 250,6 x 174,1 x 7,5 мм у iPad 9 в старом дизайне, а вес — 477 против 487 грамм.
Итог: в плане дизайна и габаритов iPad 10 и iPad Air очевидно превосходят прошлогодний iPad 9.
2. ДисплейПервое, что бросается в глаза — диагональ. Новый iPad 10, как и Air, получили экран размером 10,9 дюйма, что гораздо больше, чем 10,2 дюйма в iPad 9. При этом габариты корпуса даже немного уменьшились, то есть теперь поверхность передней панели используется гораздо полезнее.
Что касается качества, то во всех трех моделях установлена, по сути, одинаковая матрица. Все три планшета имеют плотность пикселей 264 ppi, 500 нит яркости и поддержку True Tone. У iPad Air есть лишь два неочевидных преимущества: антибликовое покрытие и цветовой охват P3.
Итог: в плане дисплея выигрывают iPad 10 и iPad Air 5 как минимум благодаря диагонали.
3. ПроизводительностьПереходим к «внутреннему миру» планшетов. И здесь всё довольно просто.
- iPad 9: чип Apple A13, 8 ядер GPU, 3 Гб ОЗУ
- iPad 10: чип Apple A14, 16 ядер GPU, предположительно 4 Гб ОЗУ
- iPad Air 5: чип Apple Silicon M1, 16 ядер GPU, 8 Гб ОЗУ.
Планшеты довольно чётко расположились на своих ступенях производительности: «девятка» самая слабая, Air 5 самый мощный, iPad 10 — средний вариант. При этом для повседневной работы вам, скорее всего, будет достаточно любого из них. Стоит сказать, что процессор Silicon M1 в iPad Air 5 даже в некотором смысле избыточен для планшета; однако он будет поддерживать новый режим Stage Manager в iOS 16.1.
Итог: вам хватит производительности всех трех планшетов, но наиболее сбалансированным вариантом выглядит iPad 10.
4. Связь и аксессуарыПервое и самое главное — в iPad 10 наконец-то появился USB-С, как и в iPad Air 5. При этом в iPad 9 используется «старый-добрый» Lightning. Как ни крути, унификация действительно удобна в повседневном использовании, а значит iPad 10 и Air 5 получают по плюсику.
Что касается беспроводной связи, то iPad 9 — единственный из трех планшетов, который не поддерживает 5G (ха-ха). При этом ни один из них не совместим с mmWave. Разумеется, речь идет о более дорогих Celullar-версиях. А еще новый iPad 10, как и iPad Air 5, получил поддержку Wi-Fi 6.
Bluetooth-модуль установлен разный во всех трех планшетах.
- iPad 9: 4.2
- iPad 10: 5.2
- iPad Air 5: 5.0.
С фирменным карандашом Apple Pencil работают все три модели iPad. Однако в случае с «десяткой» получилась странная оказия: дизайн новый, порт зарядки новый, а Apple Pencil поддерживается старый, первой модели. То есть, несмотря на прямоугольные края, вы не сможете заряжать карандаш, примагнитив его к новенькому iPad 10. Единственный способ зарядки Pencil 1 в случае с iPad 10 — подключение к порту USB-С через комплектный переходник.
Итог: как и в случае с производительностью, iPad 10 выглядит самым сбалансированным вариантом в плане коммуникаций и аксессуаров.
5. АвтономностьЗаявлена идентичная у всех трех моделей.
6. ЗвукНовый iPad 10 получил два стереодинамика на разных сторонах планшета, подобно тому, как это реализовано в iPad Air 5. Что касается iPad 9, то оба его динамика находятся на одном торце, поэтому широкой сцены при просмотре кино там нет.
7. КамераВсе нововведения в плане камер в iPad 10 можно объединить так: они полностью идентичны таковым в iPad Air 5. Модуль
12 Мп вместо 8 Мп у iPad 9, вспышка, съемка 4K-видео, Smart HDR. При этом сверхширокоугольная фронтальная камера — то, что действительно будет часто использоваться в планшете — есть у всех трех моделей.
8. ЦенаПожалуй, это если не главный, то один из главных параметров при выборе между iPad 9, iPad 10 и iPad Air 5. Для россиян здесь есть некоторые сложности, поскольку официальных цен на новые планшеты для РФ нет и не будет. Если смотреть прайс-лист в долларах США (без SIM / с SIM), то получаем следующее:
- iPad 9: от $329 /$459
- iPad 10: от $449 / $599
- iPad Air 5: от $599 / $749.
Так что вывод такой: если для вас неважен дизайн, пара миллиметров в габаритах, 10 грамм в весе и новые цвета — смело берите iPad 9. Разница между чипами A13 и A14 проявится еще нескоро.
Если вам хочется чего-то свежего и есть возможность доплатить — iPad 10 это ваш выбор. Если вы уже пользуетесь iPad 9, то переходить на «десятку» любой ценой конечно же не стоит. Качественного скачка в работе планшета вы не почувствуете, разница будет сугубо визуальная (но для кого-то это важно).
Самой неочевидной покупкой сейчас выглядит iPad Air 5. Он мало чем отличается от iPad 10, при этом стоит дороже. Единственный плюс в его «карму» — это SoC Silicon M1. Конечно, если вы знаете, куда применить такую мощь.