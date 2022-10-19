iPad 10 vs iPad 9 vs iPad Air 5. В чем разница и какой выбрать?





Вчера Apple представила обновленный базовый планшет — iPad 10-го поколения. Впервые за несколько лет это устройство отличается внешне от предыдущих моделей. Но так ли значительны изменения внутри?



Мы решили разобраться, что лучше взять: новенький iPad 10, прошлогодний iPad 9, или же вообще iPad Air 5, на который «десятка» очень похожа по дизайну.





1. Внешний вид

Итог: в плане дизайна и габаритов iPad 10 и iPad Air очевидно превосходят прошлогодний iPad 9.







2. Дисплей

Итог: в плане дисплея выигрывают iPad 10 и iPad Air 5 как минимум благодаря диагонали.

3. Производительность

iPad 9: чип Apple A13, 8 ядер GPU, 3 Гб ОЗУ

чип Apple A13, 8 ядер GPU, 3 Гб ОЗУ iPad 10: чип Apple A14, 16 ядер GPU, предположительно 4 Гб ОЗУ

чип Apple A14, 16 ядер GPU, предположительно 4 Гб ОЗУ iPad Air 5: чип Apple Silicon M1, 16 ядер GPU, 8 Гб ОЗУ.

Итог: вам хватит производительности всех трех планшетов, но наиболее сбалансированным вариантом выглядит iPad 10.

4. Связь и аксессуары

iPad 9: 4.2

4.2 iPad 10: 5.2

5.2 iPad Air 5: 5.0.

Итог: как и в случае с производительностью, iPad 10 выглядит самым сбалансированным вариантом в плане коммуникаций и аксессуаров.

5. Автономность

6. Звук

7. Камера

8. Цена

iPad 9: от $329 /$459

от $329 /$459 iPad 10: от $449 / $599

от $449 / $599 iPad Air 5: от $599 / $749.