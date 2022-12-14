Apple Samsung Обход санкций

Монобрендовые магазины Apple и Samsung придумали, как выжить в условиях жёстких санкций

Александр


Этой весной компания Apple перестала поставлять свои товары в России из-за санкций со стороны США и Евросоюза. То же самое сделала Samsung (правда, не объявляя об этом публично).

По данным «Известий», монобрендовым магазинам, которые ранее торговали товарами только одной торговой марки, пришлось переформатироваться и расширять свой ассортимент.

Так, в фирменных магазинах Samsung появились в продаже умные колонки «Яндекса». Смартфоны, планшеты, наушники и другие гаджеты южнокорейской компании по-прежнему там продаются, но их ввозят в основном методом параллельного импорта.

В сети re:Store до недавнего времени продавалась продукция Apple и партнёров компании, а теперь в этих магазинах также можно приобрести квадрокоптеры DJI, мелкую бытовую технику, зубные щетки, массажёры, фены, пылесосы, виниловые проигрыватели, колонки, синтезаторы, товары умного дома и игровые приставки Sony PlayStation 5. Кроме того, теперь в re:Store стали продаваться колонки Apple HomePod, которые прежде не ввозились в Россию официально, а потому отсутствовали в ассортименте премиум-реселлеров Apple.

Расширение ассортиментов и выход за пределы монобрендовости позволяет магазинам компенсировать падение выручки, которое возникло из-за сокращения официальных поставок и переориентацию потребительского спроса на менее дорогие устройства.
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Комментарии

Disney
+188
Disney
С их ценами всё равно лучше у серовозов брать🤔
час назад в 16:42
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+66
Еремей Киба
sasmumg
ну как так можно то. вас уже научили же в ворде проверять писанину
39 минут назад
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