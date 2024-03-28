Mophie представила беспроводные зарядки для iPhone с поддержкой Qi2

Фархад
Mophie

Популярный производитель аксессуаров Mophie анонсировал ряд новых зарядных устройств для iPhone, использующих новый стандарт беспроводной зарядки Qi2, который максимально схож с MagSafe и заряжает совместимые устройства на 15 Вт.

Одной из интересных новинок стало крепление для решётки дефлектора с беспроводной зарядкой Mophie Snap+ за $70. Оно поставляется с автомобильным адаптером питания USB-C мощностью 30 Вт и кабелем USB-C.

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Второй девайс — подставка для беспроводной зарядки Mophie Snap+ 3-в-1 за $130. Как следует из названия, гаджет позволяет заряжать одновременно iPhone, Apple Watch и AirPods.

Третий гаджет с поддержкой Qi2 — Mophie Snap+ Powerstation Mini with Stand — пауэрбанк с MagSafe, подставкой и батареей ёмкостью 5000 мАч. Этот аксессуар оценён в $70.

Напомним, все устройства с поддержкой Qi2 совместимы с моделями iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Старые iPhone не поддерживают стандарт зарядки Qi2 и заряжаются на 7,5 Вт.
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Источник:
MacRumors
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