Вот как выглядит чудо-аппарат для обновления айфонов прямо в коробках

Сайт MacRumors поделился кадром из обучающего видео, где показано, как выглядит и работает Presto:
Работнику магазина нужно разместить коробки с айфонами на полках в соответствии с отметками. Оборудование идентифицирует устройства через NFC модуль и перепрошивает устройство, обращаясь напрямую к разделу памяти, где записаны загрузчик, операционная система и другие системные данные. При этом смартфон остаётся в выключенном состоянии. Процесс загрузки новой прошивки занимает от 15 до 30 минут, по его завершению загорается световой сигнал.
Компания Apple и раньше поставляла в магазины агрегаты для обновления айфонов прямо в коробках. Улучшенная версия была создана после того как в её смартфонах появился модуль NFC — он упрощает контроль за правильным расположением на полке и ускоряет загрузку данных в системный раздел накопителя. Такой подход позволяет магазинам реализовывать смартфоны, на которые установлена самая свежая версия iOS. К примеру, в 2023 году линейка iPhone 15 продавалась сразу с iOS 17.0.1, где было исправлено несколько критичных багов, хотя этот апдейт был создан уже после того как магазины получили первые партии новинок.
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