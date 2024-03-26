Bloomberg: в iOS 18 не будет собственного чат-бота AppleGPT

Фархад
iOS 18

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple не планирует внедрять собственный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом в iOS 18 и другие новые операционные системы.

Вместо этого компания обсуждает потенциальное партнерство с Google, OpenAI и Baidu. Ранее Гурман говорил, что Apple рассматривает возможность лицензирования существующих чат-ботов, включая Gemini и ChatGPT, для использования в новых ОС.

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Стоит отметить, что Кук обещал анонсировать генеративный искусственный интеллект позднее в этом году. Однако теперь становится неясно, какие именно функции он предложит пользователям. Изначально ожидалось, что Apple запустит AppleGPT в качестве замены Siri, но, вероятно, планы компании изменились.
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Источник:
MacRumors
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