Bloomberg: в iOS 18 не будет собственного чат-бота AppleGPT

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Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple не планирует внедрять собственный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом в iOS 18 и другие новые операционные системы.Вместо этого компания обсуждает потенциальное партнерство с Google, OpenAI и Baidu. Ранее Гурман говорил, что Apple рассматривает возможность лицензирования существующих чат-ботов, включая Gemini и ChatGPT, для использования в новых ОС.Стоит отметить, что Кук обещал анонсировать генеративный искусственный интеллект позднее в этом году. Однако теперь становится неясно, какие именно функции он предложит пользователям. Изначально ожидалось, что Apple запустит AppleGPT в качестве замены Siri, но, вероятно, планы компании изменились.