Смартфоны

Motorola представила глобальную версию раскладушки Razr 2022

Фархад

Moto Razr 2022


Компания Motorola представила смартфон-раскладушку Moto Razr 2022 с топовым чипсетом и обновлённым дизайном на международном рынке.

Устройство получило складной 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп. На внешней панели расположен дополнительный 2,7-дюймовый OLED-экран и две камеры — основная на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширик на 13 Мп.

Moto Razr 2022

В отличие от предшественника, вышедшего в 2020 году, новинка предлагает улучшенный шарнирный механизм и экран без «подбородка».

Кроме того, раскладушка Moto впервые поставляется с флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1, но только в одной конфигурации памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Среди прочих особенностей новинки — Android 12 с фирменной оболочкой MyUX, стереодинамики с Dolby Atmos, поддержка eSIM, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC-модуль, порт USB-C, защита от влаги по стандарту IP52, а также аккумулятор ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Девайс дебютировал в Китае ещё в июле, но до европейских покупателей он добрался только сейчас по цене 1199 евро.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

tellurian
+4631
tellurian
Через 1-3 месяца будет дешевле.
Первую продавали с большим дисконтом
Сегодня в 12:04
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+333
Geek
Для фанатов Мото .
час назад в 14:17
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