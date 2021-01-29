Вслед за Xiaomi компания Motorola представила беспроводное зарядное устройство, которое может подпитывать гаджеты с дальнего расстояния. В отличие от технологии Xiaomi Mi Air Charge, решение Motorola обеспечивает зарядку в меньшем радиусе — не «несколько метров», а до 80-100 см.
В беспроводной зарядке Motorola используется передатчик гораздо меньше размера, чем у Xiaomi. Компания продемонстрировала работу этой технологии на примере двух смартфонов. Они находились на разном расстоянии от адаптера и заряжались с разной мощностью (чем ближе, тем быстрее). Даже если поместить между зарядкой и смартфоном ладонь, передача энергии не прерывается.
Технологии, показанные компаниями Xiaomi и Motorola, показывают, что производители ищут новые, более удобные способы зарядки гаджетов. И если Xiaomi делает упор на зарядку сразу нескольких устройств с использованием очень массивного зарядного устройства, то изобретение Motorola гораздо миниатюрнее и тоже может заряжать как минимум два смартфона, хотя и с меньшим радиусом действия.
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