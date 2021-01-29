Xiaomi представила систему беспроводной зарядки «Mi Air Charge Technology», которая способна заряжать устройства в радиусе нескольких метров. По словам компании, мощность заряда одновременно нескольких устройств составляет 5 Вт, а физические препятствия, по-видимому, не снижают эффективность.
Xiaomi заявляет, что технология будет работать со смарт-часами и фитнес-браслетами. Основная цель компании — сделать гостиные по-настоящему беспроводными, в которых колонки, лампы и другие устройства умного дома будут питаться от единой удаленной системы. Представитель компании отметил, что в этом году не стоит ждать выхода каких-либо продуктов с поддержкой новой технологии.
Xiaomi объясняет работу Mi Air Charge Technology следующим образом. Основа заключается в позиционировании и передаче энергии, изолированная батарея собственной разработки оснащена пятью встроенными фазовыми антеннами, которые могут точно определять местоположение смартфона. Массив управления фазой, состоящий из 144 антенн, передает волны миллиметрового диапазона непосредственно на устройство методом формирования луча.
Что касается смартфонов, Xiaomi разработала специальный миниатюрный приемник со встроенной антенной-маяком, передающей информацию о местоположении в режиме низкого энергопотребления. Приемная антенна-решетка преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядной батареей, в электрическую энергию через схему выпрямителя.
Стоит отметить, что пока у Xiaomi нет каких-либо конкретных сроков выхода продукции с поддержкой Mi Air Charge, к этой технологии нужно относиться с определенной долей скепсиса. Возможно, этот футуристический концепт не поступит на полки магазинов в текущем виде. Такие компании, как Energous, уже несколько лет объявляют о по-настоящему беспроводной зарядке на выставке CES и за её пределами, но их технология так и не получила массового распространения. Тем не менее Xiaomi уже демонстрировала прорывные инновации в области беспроводной зарядки ранее и в своем портфеле владеет огромной экосистемой продуктов, которые теоретически могли бы использовать Mi Air Charge Technology в будущем.
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Xiaomi заявляет, что технология будет работать со смарт-часами и фитнес-браслетами. Основная цель компании — сделать гостиные по-настоящему беспроводными, в которых колонки, лампы и другие устройства умного дома будут питаться от единой удаленной системы. Представитель компании отметил, что в этом году не стоит ждать выхода каких-либо продуктов с поддержкой новой технологии.
Xiaomi объясняет работу Mi Air Charge Technology следующим образом. Основа заключается в позиционировании и передаче энергии, изолированная батарея собственной разработки оснащена пятью встроенными фазовыми антеннами, которые могут точно определять местоположение смартфона. Массив управления фазой, состоящий из 144 антенн, передает волны миллиметрового диапазона непосредственно на устройство методом формирования луча.
Xiaomi Mi Air Charge Technology
Что касается смартфонов, Xiaomi разработала специальный миниатюрный приемник со встроенной антенной-маяком, передающей информацию о местоположении в режиме низкого энергопотребления. Приемная антенна-решетка преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядной батареей, в электрическую энергию через схему выпрямителя.
Стоит отметить, что пока у Xiaomi нет каких-либо конкретных сроков выхода продукции с поддержкой Mi Air Charge, к этой технологии нужно относиться с определенной долей скепсиса. Возможно, этот футуристический концепт не поступит на полки магазинов в текущем виде. Такие компании, как Energous, уже несколько лет объявляют о по-настоящему беспроводной зарядке на выставке CES и за её пределами, но их технология так и не получила массового распространения. Тем не менее Xiaomi уже демонстрировала прорывные инновации в области беспроводной зарядки ранее и в своем портфеле владеет огромной экосистемой продуктов, которые теоретически могли бы использовать Mi Air Charge Technology в будущем.
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Боюсь что нет.
Тут 1. Они направлены только нас устройство.
2. При чем здесь кардиостимулятор вообще???
И излучение поглощается приёмником не полностью, и идёт дальше по прямой. И на этой прямой могут оказаться другие люди.
Или вы собрались сидеть только возле окна?
Эпал самая самая и все у неё самое самое и вы тоже самый самый.)