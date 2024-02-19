Муляжи iPhone 16 впервые показали на фото. Редизайн подтверждён производителями чехлов

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В китайской соцсети Weibo появились первые фотографии болванок для производствства чехлов под базовый iPhone 16. Снимки подтверждают главное изменение в конструкции новинки.Судя по всему, iPhone 16 действительно получит две вертикально расположенные камеры на задней панели, которые будут отделены от вспышки выступом.Инсайдеры утверждают, что по размеру камеры базового iPhone 16 будут аналогичны основному и сверхширокоугольному модулю iPhone 15 Pro. Это значительно больше, чем в текущем iPhone 15.Другой снимок показывает пресс-формы для производства муляжей iPhone 16. Они также совпадают с болванками с первого изображения. Предполагается, что Apple изменит расположение камер в iPhone 16 ради возможности съёмки пространственных видео. Других существенных изменений не ожидается.Скорее всего, Apple выпустит серию iPhone 16 в сентябре, если планы компании не изменятся.