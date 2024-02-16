Как заблокировать номер спамера на iOS и Android или вообще отключить спам-звонки

Олег

Кук звонит

Несмотря на популярность мессенджеров и соцсетей, маркетологи, спамеры и мошенники не прекращают пользоваться «старым добрым» инструментом — телефонными звонками. Ваш номер может попасть к ним самыми разными способами: с вашей странички в соцсети, из объявления о продаже старого велосипеда или из базы микрозаймов, куда его внес предыдущий владелец «симки».

Просто попросить не звонить больше — бесполезно. Остается только блокировать номер каждого спамера, либо полностью запретить звонить вам с незнакомых номеров. Разбираемся по порядку.

Как заблокировать номер

На всех смартфонах алгоритм похож. Вот как блокировать номер на iPhone:
  • Откройте «Телефон»
  • Нажмите синюю кнопку «i» напротив нежелательного номера
  • В самом низу страницы выберите «Заблокировать».
iOS

А вот как сделать то же самое на Android:
  • Откройте «Телефон»
  • Нажмите и удерживайте нежелательный номер в журнале звонков
  • Выберите «Заблокировать/сообщить о спаме».
Android

Готово! Входящие с этого номера вас больше не потревожат.

Как запретить все спам-звонки

Есть всего один способ — установить запрет на входящие с незнакомых номеров, то есть от тех, кого нет в вашем списке контактов. На iOS:

  • Откройте «Настройки» → «Телефон»
  • Нажмите на строку «Заглушение неизвестных»
  • Включите тумблер.
iOS

Учтите, что с этой настройкой вы можете пропустить звонок от курьера или покупателя по объявлению.

На Android по умолчанию нет идентичной функции, но можно сократить количество спам-звонков следующими настройками:
  • Откройте «Телефон»
  • Нажмите на «три точки» в верхнем углу
  • Выберите «Заблокированные номера»
  • Включите тумблер «Неизвестные номера»
  • Вернитесь на шаг назад и выберите «АОН и спам»
  • Включите оба тумблера.
Android

Все входящие с незнакомых номеров таким образом не запретятся, однако немалую часть откровенного спама или мошенничества Android распознает и будет отклонять. 

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