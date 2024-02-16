Как заблокировать номер спамера на iOS и Android или вообще отключить спам-звонки





Несмотря на популярность мессенджеров и соцсетей, маркетологи, спамеры и мошенники не прекращают пользоваться «старым добрым» инструментом — телефонными звонками. Ваш номер может попасть к ним самыми разными способами: с вашей странички в соцсети, из объявления о продаже старого велосипеда или из базы микрозаймов, куда его внес предыдущий владелец «симки».



Просто попросить не звонить больше — бесполезно. Остается только блокировать номер каждого спамера, либо полностью запретить звонить вам с незнакомых номеров. Разбираемся по порядку.





Как заблокировать номер

Откройте «Телефон»

Нажмите синюю кнопку «i» напротив нежелательного номера

В самом низу страницы выберите «Заблокировать».

Откройте «Телефон»

Нажмите и удерживайте нежелательный номер в журнале звонков

Выберите «Заблокировать/сообщить о спаме».

Как запретить все спам-звонки

Откройте «Настройки» → «Телефон»

Нажмите на строку «Заглушение неизвестных»

Включите тумблер.

Откройте «Телефон»

Нажмите на «три точки» в верхнем углу

Выберите «Заблокированные номера»

Включите тумблер «Неизвестные номера»

Вернитесь на шаг назад и выберите «АОН и спам»

Включите оба тумблера.

На всех смартфонах алгоритм похож. Вот как блокировать номер на iPhone:А вот как сделать то же самое на Android:Готово! Входящие с этого номера вас больше не потревожат.Есть всего один способ — установить запрет на входящие с незнакомых номеров, то есть от тех, кого нет в вашем списке контактов. На iOS:Учтите, что с этой настройкой вы можете пропустить звонок от курьера или покупателя по объявлению.На Android по умолчанию нет идентичной функции, но можно сократить количество спам-звонков следующими настройками:Все входящие с незнакомых номеров таким образом не запретятся, однако немалую часть откровенного спама или мошенничества Android распознает и будет отклонять.