Sony опубликовала гифки с трехмерным изображением аксессуаров для PlayStation 5 и напомнила их основные характеристики.
DualSense
Беспроводной контроллер для PS5 предлагает обратную тактильную связь, адаптивные триггеры и встроенный микрофон. Помимо этого, Sony напомнила, что DualSense получит все знакомые функции DualShock 4. Также стоит отметить, что теперь прошивка геймпада будет обновляться.
Гарнитура Pulse 3D
Новинку можно будет подключить к PlayStation 4, ПК и Mac с помощью комплектного адаптера. Также наушники можно будет также использовать с геймпадом Xbox One с 3,5 мм подключения. Зарядить их можно будет через USB-C, а срок автономной работы составит до 12 часов.
ПДУ Media Remote
С помощью этого пульта можно управлять консолью и телевизором через инфракрасный датчик.
HD Camera
Разрешение камеры составляет 1080p. Имеется поддержка удаления заднего фона во время стримов. Система HD Camera состоит из двух объективов. Встроенная подставка позволит закреплять камеру на телевизоре.
Напомним, на этой неделе Sony рассказала об обратной совместимости аксессуаров PS4 и PS5, а также сообщила дату проведения трансляции State of Play.
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