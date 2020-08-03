Крупный французский ритейлер опубликовал стоимость консоли PlayStation 5 без дисковода. Возможно, страница со стоимостью была опубликована по ошибке. Если верить информации, цифровая версия PS5 обойдется покупателям в 400 евро.
Помимо этого, на странице ритейлера имелась информация о стоимости оригинальных аксессуаров для консоли Sony следующего поколения. К примеру, стоимость контроллера DualSense составит 50 евро. Судя по всему, разброса цен не предвидится, поскольку на утекшей странице все остальные аксессуары, среди которых пульт ДУ, гарнитура, зарядная станция для геймпадов и камеры тоже оценены в 50 евро.
Ожидается, что Sony выпустит PlayStation 5 ближе к концу 2020 года перед новогодними каникулами. Официальной информации от Sony по поводу цен еще не поступало, поэтому к этой информации, как и к другим утечкам стоит отнестись с определенной долей скепсиса. Сегодня компания рассказала об обратной совместимости аксессуаров и анонсировала следующее мероприятие State of Play.
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Помимо этого, на странице ритейлера имелась информация о стоимости оригинальных аксессуаров для консоли Sony следующего поколения. К примеру, стоимость контроллера DualSense составит 50 евро. Судя по всему, разброса цен не предвидится, поскольку на утекшей странице все остальные аксессуары, среди которых пульт ДУ, гарнитура, зарядная станция для геймпадов и камеры тоже оценены в 50 евро.
Ожидается, что Sony выпустит PlayStation 5 ближе к концу 2020 года перед новогодними каникулами. Официальной информации от Sony по поводу цен еще не поступало, поэтому к этой информации, как и к другим утечкам стоит отнестись с определенной долей скепсиса. Сегодня компания рассказала об обратной совместимости аксессуаров и анонсировала следующее мероприятие State of Play.
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