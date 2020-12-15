





Пользователи Apple Watch, установившие iOS 14.3 и watchOS 7.2, могут просматривать данные об уровне своей кардиовыносливости в приложении «Здоровье» на iPhone и получать уведомления на Apple Watch, если их кардиовыносливость окажется низкой.Часы Apple могут определять низкий уровень кардиовыносливости, а уведомления помогут поддерживать достаточный уровень активности. Этот показатель, также называемый кардиореспираторной выносливостью, выражается значением VO2 max — максимальным объёмом кислорода, который организм способен потреблять во время физических нагрузок. Этот объём можно увеличить, регулярно тренируясь. Часы Apple определяют средние и максимальные значения VO2 max во время энергичной ходьбы на свежем воздухе, прогулок и пробежек, помогая бегунам и другим спортсменам отслеживать и повышать эффективность тренировок.С watchOS 7 часы Watch могут измерять низкие уровни кардиовыносливости, задействуя пульсометр, GPS, акселерометр и другие датчики. Обычно для измерения VO2 max требуется клинический тест с применением специального оборудования, недоступного большинству людей в повседневной жизни. Часы Apple могут измерять кардиовыносливость во время ходьбы в течение дня — независимо от того, тренируется ли пользователь.По словам Apple, в научном докладе Американской кардиологической ассоциации признана растущая взаимосвязь между низкой кардиовыносливостью и повышенным риском возникновения серьёзных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, высокое давление и лишний вес. Низкая кардиовыносливость позволяет более точно предсказать риск летального исхода, чем курение, диабет и гипертония.Пользователи Apple Watch, установившие iOS 14.3 и watchOS 7.2, могут зайти в новый раздел «Кардиовыносливость» в приложении «Здоровье» на iPhone и проверить оценку своей кардиовыносливости: высокая, выше среднего, ниже среднего или низкая. Также можно просматривать изменения своего уровня кардиовыносливости за неделю, месяц и год. Если уровень становится низким, часы могут уведомить об этом и дать рекомендацию проконсультироваться с врачом.Функцию «Уровни кардиовыносливости» и уведомления о низкой кардиовыносливости можно настроить в приложении «Здоровье» на iPhone.