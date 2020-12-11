





Apple опубликовала новый документ в разделе поддержке, который объясняет, как использовать новое зарядное устройство MagSafe Duo со смартфонами iPhone 12 и Apple Watch. Также в нем разъясняются некоторые особенности аксессуара.Примечательно, что в документе подтверждается, что старый адаптер питания Apple USB-С 29 Вт несовместим с MagSafe Duo, предположительно потому, что у него отсутствует необходимые номинальные значения мощности 5В/3А или 9В/1,67А. Из-за этого зарядка с этим адаптером не может заряжать одновременно iPhone и Apple Watch.Apple прекратила выпуск адаптера USB-С 29 Вт в 2018 году, заменив его версией на 30 Вт, которая полностью совместима с MagSafe Duo. В справочном документе также отмечается, что шарнирная часть зарядки со временем может «сморщиться», если держать её в сложенном положении, особенно в среде с высокой окружающей температурой, например, в автомобиле в жаркий летний день.Как и в случае с адаптером MagSafe для айфона, мощность зарядного устройства Duo ограничена 12 Вт при использовании с iPhone 12 mini. При подключении аксессуаров Lightning к смартфону, таких как наушники Apple EarPods, зарядка будет ограничена до 7,5 Вт в соответствии с нормативными стандартами.