Apple работает над собственным модемом, который будет использоваться в будущих устройствах. Таким образом компания хочет отказаться от чипов Qualcomm.

Модем

Этой информацией поделился старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джонни Сроуджи на встрече с сотрудниками.

«В этом году мы начали разработку нашего первого модема для передачи данных в сотовых сетях, который обеспечит еще один важный стратегический переход. Подобные долгосрочные инвестиции являются критически важной частью реализации продуктов и вкладом в широкий ассортимент инновационных технологий», — Джонни Сроуджи.

В начале 2019 года ходили слухи, что Apple планировала разработать модем собственными силами, а в середине того же года компания приобрела большую часть модемного бизнеса Intel, чтобы ускорить собственные разработки. В рамкой этой сделки купертиновцы получили интеллектуальную собственность и наняли 2200 сотрудников Intel.

Apple в конечном итоге стремится уменьшить свою зависимость от Qualcomm, компании, которая в настоящее время поставляет ее модемные чипы. Обе компании в течение нескольких лет были вовлечены в крупный патентный спор, но из-за потребности в чипах 5G для модельного ряда смартфонов iPhone 12 купертиновцы пришли к соглашению с Qualcomm и подписали многолетнее лицензионное соглашение.

Apple создала команда инженеров по аппаратному и программному обеспечению, которые разрабатывают собственный модем. Эта разработка присоединится к другим беспроводным чипам компании, включая серию W в Apple Watch и сверхширокополосный U1, который дебютировал в iPhone 11. Купертиновцы также производят собственные процессоры A-серии для айфонов, а, начиная с этого года, компания запустила линейку компьютеров Mac на процессорах M1. Пока неизвестно, когда будут готовы модемы Apple, но договор с Qualcomm включает шестилетнее лицензионное соглашение.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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