





Apple разослала разработчикам вторую версию Release Candidate iOS и iPadOS 14.3, а также первый RC macOS Big Sur 11.1. Сегодняшний номер сборки операционной системы для iPhone и iPad — 18C66, предыдущий был — 18C65.Обновление для смартфонов и планшетов Apple можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху при наличии соответствующего профиля. Напомним, в этой версии появилась поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Помимо этого, была добавлена возможность установки поисковика Ecosia по умолчанию, поддержка наушников AirPods Max, возможность работы со сторонними трекерами в приложении «Локатор», а также была увеличена скорость запуска приложений с помощью сторонних иконок.Разработчики могут загрузить RC macOS Big Sur 11.1 с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках при наличии соответствующего профиля. Пока нет информации о нововведениях в версии 11.1. Вероятно, апдейт направлен на повышение стабильности, улучшение производительности и исправление ошибок, которые были выявлены в публичном релизе macOS Big Sur.Удачного обновления✌🏻