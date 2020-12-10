Apple разослала разработчикам вторую версию Release Candidate iOS и iPadOS 14.3, а также первый RC macOS Big Sur 11.1. Сегодняшний номер сборки операционной системы для iPhone и iPad — 18C66, предыдущий был — 18C65.

iOS 14.3

Обновление для смартфонов и планшетов Apple можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху при наличии соответствующего профиля. Напомним, в этой версии появилась поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Помимо этого, была добавлена возможность установки поисковика Ecosia по умолчанию, поддержка наушников AirPods Max, возможность работы со сторонними трекерами в приложении «Локатор», а также была увеличена скорость запуска приложений с помощью сторонних иконок.

macOS Big Sur

Разработчики могут загрузить RC macOS Big Sur 11.1 с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках при наличии соответствующего профиля. Пока нет информации о нововведениях в версии 11.1. Вероятно, апдейт направлен на повышение стабильности, улучшение производительности и исправление ошибок, которые были выявлены в публичном релизе macOS Big Sur.

Удачного обновления✌🏻


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Инсайдеры рассказали, каким будет iPad девятого поколения Инсайдеры рассказали, каким будет iPad девятого поколения

Амбушюры для AirPods Max стоят как приличные наушники Амбушюры для AirPods Max стоят как приличные наушники

AirPods Max: первые впечатления и фотографии в СМИ AirPods Max: первые впечатления и фотографии в СМИ