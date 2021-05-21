С августа 2018 года мой основной рабочий инструмент — MacBook Pro 13 (2017) без тачбара. Это устройство подняло планку качества для других ноутбуков, которые я беру на обзор. Дизайн, удобство использования, экран, операционная система — по этим критериям ему до сих пор нет равного конкурента среди ноутбуков на Windows, а переходить на другие Mac я не вижу смысла.В мае я получил Honor MagicBook 14 на обзор и решил поэкспериментировать. Этот ноутбук стал моим основным на две недели: если раньше на обзорных устройствах я просто запускал приложения, чтобы оценить их возможность, то этот девайс я стал везде таскать с собой, а свой Mac положить на тумбочку. Расскажу, что испытал при переходе.Внешним видом ноутбук Honor MagicBook почти не отличается от MacBook Pro 13. По неподтвержденной версии, дизайнеры Honor взяли именно линейку ноутбуков Apple за эталон. Строгий матовый корпус, логотип на верхней крышке по центру. Корпус алюминиевый. Отпечатки пальцев почти не собирает, ноутбук сохраняет презентабельность даже после долгого ношения в руках и рюкзаке.MagicBook 14 легкий. Вес устройства — всего 1380 г, а толщина — 15,9 мм. С точки зрения габаритов, отличия от MacBook Pro 13 минимальные (14,9 мм и 1,37 кг соответственно). Устройство не занимает много места в рюкзаке и утяжеляет его незначительно. Я не ощутил, что в моей сумке теперь лежит другой ноутбук.А вот качество сборки MagicBook 14 гораздо ниже, чем у Mac. Если надавить на крышку, она прогнется. Если постучать по ней, то можно понять, что внутри много свободного пространства, что говорит о посредственной сборке. «Тест на MacBook» устройство Honor не проходит — открыть крышку одной рукой не получится, шарнир слишком тугой.С точки зрения дизайна, перейдя на ноутбук Honor MagicBook 14, я ощутил небольшой даунгрейд. Корпус удобный и эстетичный, но внимания к мелочам здесь гораздо меньше, чем у Apple. После четырех лет пользования MacBook эталонную сборку и удобный шарнир воспринимаешь как само собой разумеющееся. Переход на другую модель показал, что мы быстро привыкаем к хорошему и что ни один конкурент не приблизился к качеству сборки, подобному Apple.Соотношение сторон экрана MagicBook 14 — 16:9, разрешение — Full HD. Классические показатели для предфлагманского ультрабука на Windows. Недостаток экрана — плотность пикселей. Здесь она составляет 157 ppi. У MacBook Pro 13 — 227 ppi, разрешение при этом 2560x1600 точек. Из-за этого картинка Honor MagicBook кажется менее четкой, и на экране можно увидеть зерна. Да и в целом экран Retina у Macbook — один из лучших на рынке ультрабуков.Цвета MagicBook 14 по умолчанию теплые. Поддерживается режим защиты зрения, с которым ультрафиолетовое излучение снижается к минимуму. Желательно использовать его при малом количестве света или работе с текстом.Плюс MagicBook на фоне Mac — тончайшая рамка. Самая широкая грань — нижняя, где расположен логотип. Остальные симметричны. В этом плане Honor более прогрессивна, чем Apple.Внешне отличий между клавиатурами MagicBook 14 и MacBook Pro 13 (2017) минимум. Та же форма кнопок, клавиши со стрелками «влево» и «вправо» выполнены в том же размере, что и другие, а не Т-образно.Тактильно клавиатура MagicBook удобнее. Бабочка — худшее, что есть в MacBook 2016–2019 годов выпуска. Одна из проблем — после долгого использования от неё болят пальцы. У Honor ход клавиш не длинный, и не короткий, золотая середина, печатать удобно. Кнопка питания расположена отдельно, справа от клавиатуры. Она совмещена со сканером отпечатка пальца. Датчик быстрый.С Touch Pad ситуация противоположная. Он гораздо юзабельнее на Mac. Жесты и технология Force Touch (распознавание силы нажатия) позволяют забыть о мыши даже при пользовании профессиональным программным обеспечением, на Honor же для видеомонтажа мышь необходима.На клавиатуре Honor расположена веб-камера. Выдвигается она по нажатию на соответствующую кнопку. Так она не занимает места на передней панели и не делает рамку толще. Таким же образом вы можете не переживать за приватность — за вами никто не будет наблюдать.Но есть и обратная сторона — с выдвижной веб-камерой на клавиатуре вы не можете отрегулировать угол обзора. А камера снимает снизу и может подчеркнуть ваш второй подбородок. В этом плане вебка на MacBook более удобная. Разрешение у обеих камер 720p.Связка iPhone и MacBook — самая совершенная для передачи данных между собой. Можно открыть страницу в браузере на телефоне и одним кликом выбрать ее же на ноутбуке, файлы передаются двумя нажатиями по AirDrop.После перехода на Honor я продолжил пользоваться iPhone и ощутил разницу. Файлы перебрасываются в облако вручную — нужно открыть приложение, создать папку и загрузить туда нужные данные. Чтобы открыть нужную ссылку в браузере, ее нужно отправлять самому себе в сохраненные сообщения в Telegram. В общем-то проблем нет, но процессы протекают дольше раза в три.Ультрабук Honor MagicBook 14 предлагается в двух комплектациях - с Intel Core i5 и Intel Core i7. Нам досталась вторая версия. Видеокарта у ноутбука - Intel Iris Xe Graphics, интегрированная в процессор.Intel никогда не отличалась производительностью интегрированного видеоускорителя, но на этот раз его значительно прокачала. При повседневном использовании ноутбук отлично показал себя в качестве инструмента для работы. Обработка фотографий в Photoshop, веб-серфинг с десятком открытых вкладок, офисное программное обеспечение — все это работает без каких-либо нареканий, подтормаживаний и прочих неурядиц.Характеристики моего MacBook Pro 13 - Intel Core i5 8‑го поколения с интегрированной видеокартой Intel Iris Plus Graphics 645. У него ниже производительность, что закономерно. В Geekbench 5 ноутбук от Honor набирает в одноядерном тесте 1511 баллов, а в многоядерном 4883 баллов. MacBook же в одноядерном тесте 809 баллов, в многоядерном 1921 балл.Впрочем, в случае с этими ноутбуками решает не производительность процессора, а память. У MagicBook память 16+512 ГБ, у MacBook 8+256 ГБ. Оперативной памяти вдвое больше, так комфортнее работать с несколькими открытыми приложениями - можно одновременно открыть Adobe Premier и зависать в Chrome, вылетать ни одна программа не будет.Емкость аккумулятора MagicBook 14 составляет 56 Втч. Производитель заявляет до 10,2 часов работы без подзарядки при воспроизведении видео и до 9,2 часов в режиме выполнения офисных задач. По факту ноутбук работает около 8 часов в режиме набора текста с параллельным серфингом в Chrome и прослушивании видео. То есть, заряда хватает на весь рабочий день.MacBook Pro 13 работает те же 8-9 часов от аккумулятора со средней яркостью экрана. В этом плане я не ощутил неудобств при переходе. Я часто работаю из кафе, парков или коворкингов, мне важна автономность, этому требованию MagicBook 14 полностью отвечает.Ультрабук Honor MagicBook 14 — достойное устройство, если вы хотите ноутбук для офисных задач с высокой производительностью и при этом не желаете переплачивать за MacBook Pro. Дизайн, эргономичность, экран, автономность — по этим параметрам он не достиг уровня ноутбука Apple, но приблизился к нему. При наборе текста и частой смене локации я иногда забывал, что сменил устройство.Производительность, клавиатура, память — по этим параметрам он обошел MacBook Pro 13 2017. Впрочем, новый MacBook Air обходит ультрабук Honor по производительности и догоняет по удобству клавиатуры. За цену 70-100 тысяч рублей (столько он стоит в зависимости от комплектации) это очень достойный ноутбук.