Honor 50

Бренд Honor проводит в России онлайн-презентацию нового флагманского смартфона Honor 50. Начало мероприятия — сегодня в 19:00.

Смартфон выпускается под слоганом «Добавь эмоции», поэтому акцент будет сделан не только на технические особенности новинки, но и на то, какие эмоции она будет дарить своим обладателям, в том числе в процессе съёмки фото и видео. Во время трансляции среди зрителей будет разыграно десять смартфонов Honor 50.

Вы готовы добавить эмоции в свою жизнь и по-новому взглянуть на возможности камеры смартфона? Добро пожаловать на онлайн-презентацию серии HONOR 50 в России, после которой ваша жизнь станет более эмоциональной! Добавим эмоций? В течение всего вечера за эмоции отвечает ведущий Иван Чуйков, а еще приглашенные гости — Милош Бикович, Карина Нигай, Мурад Османн и Надежда  Сысоева. Они поделятся первыми впечатлениями от использования нового смартфона HONOR 50.

Трансляция стримится на YouTube и в VK.



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