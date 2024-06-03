На маркетплейсах появились подделки под iMac. Они настолько ужасны, что вы не захотите это видеть

Александр


В российских маркетплейсах были замечены компьютеры с закосом под Apple iMac — только не за сто с лишним тысяч, а всего около двадцати тысяч рублей. Макс с YouTube-канала spline купил такое устройство, чтобы внимательно рассмотреть, протестировать в играх и заглянуть внутрь корпуса.

По словам блогера, в описании компьютера не упоминалась ни компания Apple, ни бренд iMac, но на картинках был явно компьютер из Купертино. То, что это не iMac, стало понятно сразу же после распаковки: логотипа Apple нет, корпус не металлический, а пластиковый и с щелями, экран отходит, вырез для проводов на ножке не круглый, а овальный. В комплектации прилагались самые дешёвые клавиатура и мышь.

Компьютер, как ни странно, включился, и взору предстала какая-то странная версия Windows, внешне модифицированная под macOS. Причём она явно китайская, но с вкраплениями локализации ещё на двух языках — английском и русском. Играть на таком компьютере оказалось невозможно даже на минимальных настройках: Counter-Strike 2 выдавал 8 FPS, PUBG завис на начальной заставке, Forza Horizon 5 вообще не запустилась, сообщив о неподдерживаемой видеокарте, а GTA 5 даже при слайд-шоу из 8 FPS нагрела процессор и видеочип почти до 100 градусов.

Макс разобрал компьютер и обнаружил материнскую плату довольно редкого формата Thin Mini-ITX, предназначенную для мини-компьютеров. Она привинчена к корпусу, а все остальные компоненты приклеены к нему скотчем. Плата очень старая, поэтому ничего удивительного, что на неё установлен двухъядерный ноутбучный процессор 12-летней давности Intel Core i5-3320M со столь же древней графикой Intel HD Graphics 4000. 

Блогер решил поэкспериментировать и заменил материнскую плату на более свежую с сокетом AMD AM4 и поставил 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5700G с графическим чипом Vega 8, который примерно соответствует по производительности дискретной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1050. Также ему пришлось модифицировать систему охлаждения. После этого игры стали запускаться намного бодрее: около 70 FPS на низких настройках с нагревом процессора всего до 70 градусов. Он не рекомендует повторять этот опыт, ведь пригодился только корпус от моноблока, а почти всё остальное отправилось в мусорку.

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