На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Александр


Сайт CNews выяснил, что на Ozon массово продаются поддельные смартфоны наиболее популярных в России брендов. И если раньше нечистые на руку продавцы выставляли в основном устройства Apple и Samsung, то теперь не гнушаются подделками под гораздо менее именитые торговые марки.

У фейков есть общие признаки. Самый главный из них — название, которое обычно на одну-две буквы отличается от оригинала:

 — Xiami вместо Xiaomi
 — Redme вместо Redmi
 — Realm или Realmei вместо Realme
 — Toeno вместо Tecno
 — Pacoo вместо Poco
 — Infin вместо Infinix
На страницах товаров обычно представлены фотографии и рендеры оригинальных моделей и указаны нереально завышенные характеристики — как у флагманских смартфонов при цене всего в 7-10 тысяч рублей. Расчёт продавцов на то, покупатель будет искать смартфон популярного бренда, наткнётся на очень выгодное предложение и совершит покупку либо по незнанию, либо в надежде на чудо.

Как правило, эти устройства продаются в разделе Ozon Global, то есть доставляются из-за рубежа. К таким товарам применяются ограничения, которые усложняют выявление и возврат подделки или брака. Например, Ozon по какой-то причине запрещает вскрывать отправления непосредственно в ПВЗ для проверки содержимого, поэтому от товара нельзя отказаться при получении. Кроме того, вопрос возврата нужно решать не с Ozon, а с продавцом (а они обычно не владеют русским языком или игнорируют сообщения в чате). Отправлять товар покупателю приходится «Почтой России» за свой счёт, хотя почтовые правила запрещают пересылку контрафакта.

При выборе смартфона стоит обращать внимание на правильность написания его названия, корректность описания и соответствие характеристик цене. Должно насторожить отсутствие отзывов к товару, а также низкая оценка продавца и обилие в его каталоге одинаковых товаров.
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