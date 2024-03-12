На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Сайт CNews выяснил, что на Ozon массово продаются поддельные смартфоны наиболее популярных в России брендов. И если раньше нечистые на руку продавцы выставляли в основном устройства Apple и Samsung, то теперь не гнушаются подделками под гораздо менее именитые торговые марки.
У фейков есть общие признаки. Самый главный из них — название, которое обычно на одну-две буквы отличается от оригинала:
— Xiami вместо Xiaomi
— Redme вместо Redmi
— Realm или Realmei вместо Realme
— Toeno вместо Tecno
— Pacoo вместо Poco
— Infin вместо Infinix
Как правило, эти устройства продаются в разделе Ozon Global, то есть доставляются из-за рубежа. К таким товарам применяются ограничения, которые усложняют выявление и возврат подделки или брака. Например, Ozon по какой-то причине запрещает вскрывать отправления непосредственно в ПВЗ для проверки содержимого, поэтому от товара нельзя отказаться при получении. Кроме того, вопрос возврата нужно решать не с Ozon, а с продавцом (а они обычно не владеют русским языком или игнорируют сообщения в чате). Отправлять товар покупателю приходится «Почтой России» за свой счёт, хотя почтовые правила запрещают пересылку контрафакта.
При выборе смартфона стоит обращать внимание на правильность написания его названия, корректность описания и соответствие характеристик цене. Должно насторожить отсутствие отзывов к товару, а также низкая оценка продавца и обилие в его каталоге одинаковых товаров.
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