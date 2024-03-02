Xiaomi рассказала, чего нельзя делать с окирпиченным из-за обновления смартфоном

Олег

Xiaomi
Фото: Unsplash


Компания Xiaomi прокомментировала недавний сбой в работе своих смартфонов на территории России. Сообщение появилось в Telegram-канале RU-сообщества.

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Ранее мы рассказывали, что владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO столкнулись с проблемой: после очередного обновления устройства «окирпичились» и отказались включаться. Теперь Xiaomi выпустила официальный комментарий и предостерегла пользователей:

«Мы просим всех, кого это коснулось, связаться с поддержкой в своем регионе. Пожалуйста, не пытайтесь восстанавливать устройство сами без консультации с авторизованными сервисными центрами или поддержкой, т.к. это может привести к потере данных, которые не сохранены в резервной копии». 

Компания заверила, что в курсе ситуации и уже отозвала глючный апдейт с серверов, так что можно больше не опасаться обновлений ПО. Кроме того, сейчас Xiaomi старается «максимально быстро найти способ восстановления работоспособности устройств» и приносит извинения за доставленные неудобства. 

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Источник:
Xiaomi
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Комментарии

+153
Basy
Если коротко. Купите другой смартфон, а мы пока будем думать, как реанимировать этот))
час назад в 13:10
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+118
lokky Basy
...айфон 😂
час назад в 13:20
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