Xiaomi рассказала, чего нельзя делать с окирпиченным из-за обновления смартфоном

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Компания Xiaomi прокомментировала недавний сбой в работе своих смартфонов на территории России. Сообщение появилось в Telegram-канале RU-сообщества.







Ранее мы



Ранее мы рассказывали , что владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO столкнулись с проблемой: после очередного обновления устройства «окирпичились» и отказались включаться. Теперь Xiaomi выпустила официальный комментарий и предостерегла пользователей:

«Мы просим всех, кого это коснулось, связаться с поддержкой в своем регионе. Пожалуйста, не пытайтесь восстанавливать устройство сами без консультации с авторизованными сервисными центрами или поддержкой, т.к. это может привести к потере данных, которые не сохранены в резервной копии».



Компания заверила, что в курсе ситуации и уже отозвала глючный апдейт с серверов, так что можно больше не опасаться обновлений ПО. Кроме того, сейчас Xiaomi старается «максимально быстро найти способ восстановления работоспособности устройств» и приносит извинения за доставленные неудобства.