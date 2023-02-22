Начались продажи PlayStation VR 2. Круто, но очень дорого

Продажи нового шлема виртуальной реальности от Sony уже можно в ряде зарубежных стран. Журналисты и блогеры хвалят гарнитуру за технические характеристики и ругают за высокую стоимость. В США новинку отдают за 550 долларов.Внутри шлема PS VR2 установлены OLED-дисплеи с разрешением 2000×2040, поддержкой HDR и частотой обновления 90 и 120 Гц. Угол обзора составляет 110°. Рецензенты восторженно отзываются как о качестве сборки самой гарнитуры, так и о картинке, которую она способна передать. Некоторые даже сравнивают изображение с премиальными телевизорами, отмечая исключительную глубину черного цвета.Если верить словам журналистов, подключение не вызывает сложностей — шлем удобно сидит на голове, а расстояние между глазами и дисплеем легко регулируется. Кроме того, для позиционирования в помещении не требуется дополнительная камера. Гаджет способен сканировать пространство вокруг себя, стоит просто оглянуться по сторонам. Также можно сохранить настройки нескольких комнат, на случай если пользователь захочет поиграть в другой квартире. При повторном подключении можно будет выбрать нужный пресет.Одной из интереснейших технологий стало отслеживание глаз пользователей. Она используется в разных сценариях. Самый простой — навигация по меню. Игроку даже не нужно шевелить головой — переключать пункты можно взглядом. Наиболее интересное использование функции стала обработка игровой сцены. Максимальный рендеринг текстур происходит только в том случае, если игрок смотрит на них. Все что попадает в зону бокового зрения — размыто, но это не бросается в глаза. Так PS VR 2 снижает нагрузку на систему практически без ущерба изображению. Сообщается, что в отличие от шлема-предшественника, в котором все игры выглядели хуже, чем на большом экране, новинка сохраняет практически исходное изображение.Однако шлем ничто — если для него нет игр. И тут некоторые пользователи высказали недовольство, так как поддержки игр с ПК на данный момент нет. Со дня продаж для PS VR2 доступно около специально созданных 30 тайтлов, включая спин-офф Horizon Call of the Mountain. По мнению журналистов ни один из проектов и близко не раскрывает потенциал шлема, а Horizon хоть и красив, но на полноценную игру не тянет. Кроме того, цена за аксессуар дороже, чем сама консоль. При таком подходе пользователи могут быть просто морально не готовы отдавать кровные 550-600 долларов (зависит от региона и комплектации), без гарантий того, что когда-либо смогут поиграть во что-то действительно стоящее. Остается надеяться, что Sony не забросит идею развития VR-проектов и столь технологический гаджет не уйдет в небытие.