Начались продажи Steam Deck OLED

Артем
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Помимо привычного черного цвета консоль доступна с полупрозрачным корпусом. 

Портативная консоль Steam Deck с OLED-дисплеем стала доступна для покупки сегодня, 16 ноября в 21:00 по МСК. Продажи стартовали в Великобритании, странах Европейского Союза, Японии, Южной Корее, Японии, на Тайване, а для США и Канады есть полупрозрачная лимитка.

Valve представила Steam Deck с OLED-экраном буквально неделю назад. Консоль снабдили 7,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×800 пикселей, поддержкой HDR и частотой обновления 90 Гц. Яркость экрана для SDR составляет 600 нит, а для HDR — 1000 нит. Аккумулятор — 50 Вт·ч, в зависимости от игры этого хватит на 3 — 12 часов работы от одного заряда. Также в обновленной версии установлено 16 ГБ оперативной памяти.

Цена OLED-версии Steam Deck с 512 ГБ памяти составляет $549, а с 1 ТБ — $649, как и стоимость лимитированной модели. Купить Steam Deck в странах, в которых стартовали продажи, можно прямо в Steam. В Россию консоль, скорее всего, приедет в рамках параллельного импорта, а также появится у «серых» продавцов.

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Источник:
Sream
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