«Ведьмак 3» получит больше новых миссий и сюжетных ответвлений

Артем
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Их созданием займутся сами игроки. CD Projekt RED анонсировала редактор сюжетных миссий. В нем фанаты смогут создавать новые и редактировать уже имеющиеся задания.

Об этом польская студия сообщила в своем X-аккаунте. Софт для моддеров появится только на ПК и будет распространяться бесплатно. Учитывая огромную популярность игры и обширную фан-базу третьего Ведьмака, сомневаться в постоянном обновлении контента не приходится. 

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Вполне вероятно, что таким образом разработчики хотят удержать интерес аудитории к франшизе, что впоследствии привлечет новых инвесторов и позволит укрепиться на видеоигровом рынке.

Если верить словам CDPR редактор выйдет в 2024 году. Дополнительные подробности студия держит в секрете.
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Источник:
X
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