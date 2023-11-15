«Ведьмак 3» получит больше новых миссий и сюжетных ответвлений
Артем Фунтиков —
Их созданием займутся сами игроки. CD Projekt RED анонсировала редактор сюжетных миссий. В нем фанаты смогут создавать новые и редактировать уже имеющиеся задания.
Об этом польская студия сообщила в своем X-аккаунте. Софт для моддеров появится только на ПК и будет распространяться бесплатно. Учитывая огромную популярность игры и обширную фан-базу третьего Ведьмака, сомневаться в постоянном обновлении контента не приходится.
Вполне вероятно, что таким образом разработчики хотят удержать интерес аудитории к франшизе, что впоследствии привлечет новых инвесторов и позволит укрепиться на видеоигровом рынке.
Если верить словам CDPR редактор выйдет в 2024 году. Дополнительные подробности студия держит в секрете.
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