Геймеры пожаловались в Генпрокуратуру и Следственный комитет на карту в Counter-Strike 2

Александр


Организация развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить законность размещения Департаментом транспорта Москвы виртуальной карты «Киберспортивная» в игре Counter-Strike 2. Они полагают, что наличие этой карты представляет террористическую опасность.

По мнению представителей ОРВИ, сражения на карте «Киберспортивная», в которой частично воссоздан московский метрополитен, позволит потенциальным террористам подготовиться к проведению терактов. В частности, в игре разыгрывается сценарий, при котором нужно установить в метро бомбу, чтобы уничтожить противников. «В условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи контент, позволяющий взять на себя роль террориста», — указывает ОРВИ в своём обращении.

Карта «Киберспортивная» для игры Counter-Strike 2 была представлена 3 ноября, а 11 и 12 ноября на Южном речном вокзале был проведён игровой турнир Большой спортивной лиги. Заказчиком карты были Департамент транспорта Москвы и Академия киберспорта XP.

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Комментарии

Dmitriy
+780
Dmitriy
ОРВИ? Они там в детстве явно сильно переболели... На СВО их пора, пусть покажут прокачанные навыки
час назад в 18:42
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YABLOKOFON
+311
YABLOKOFON
Начали за здравие кончили за упокой как говорится, Если надо террористы и так пронесут бомбу в метро минуя театр безопасности на входе, а школота играя на этой карте нигде не достанет в реале ни бомбу ни разнообразное оружие, да даже если тренироваться будут боже это не единственная игра с метро в принципе, старые маразматики опять лезут со своим бредом в попытке всё контролировать и запрещать
час назад в 19:15
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tellurian
+4818
tellurian
Вот людям заняться нечем.
25 минут назад
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