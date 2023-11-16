Геймеры пожаловались в Генпрокуратуру и Следственный комитет на карту в Counter-Strike 2

Организация развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить законность размещения Департаментом транспорта Москвы виртуальной карты «Киберспортивная» в игре Counter-Strike 2. Они полагают, что наличие этой карты представляет террористическую опасность.
По мнению представителей ОРВИ, сражения на карте «Киберспортивная», в которой частично воссоздан московский метрополитен, позволит потенциальным террористам подготовиться к проведению терактов. В частности, в игре разыгрывается сценарий, при котором нужно установить в метро бомбу, чтобы уничтожить противников. «В условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи контент, позволяющий взять на себя роль террориста», — указывает ОРВИ в своём обращении.
Карта «Киберспортивная» для игры Counter-Strike 2 была представлена 3 ноября, а 11 и 12 ноября на Южном речном вокзале был проведён игровой турнир Большой спортивной лиги. Заказчиком карты были Департамент транспорта Москвы и Академия киберспорта XP.
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