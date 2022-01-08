Компания Nex Computer представила интересную новинку — NexMonitor. Это монитор, который можно использовать для вывода изображения со смартфона и расширения его возможностей, фактически превращая мобильное устройство в почти полноценный компьютер.
NexMonitor оснащён 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2.5K (100 Гц) или 4K (60 Гц) с максимальной яркостью 320 нит, контрастностью 1000:1 и временем отклика 4 мс. Смартфон подключается к монитору через порт USB Type-C и может крепиться на магнитной платформе рядом с экраном. В эту платформу встроена беспроводная зарядка, а внизу на подставке достаточно места для размещения какого-нибудь другого гаджета, например, мини-компьютера.
Если программная оболочка смартфона поддерживает переключение между мобильным и десктопным интерфейсами, то при подключении к NexMonitor с помощью кабеля автоматически активируется десктопный вариант с возможностью одновременной работы с несколькими приложениями в разных окнах. Через Bluetooth к монитору можно подключить клавиатуру, мышь или геймпад. По замыслу инженеров, такой монитор избавляет от необходимости иметь полноценный компьютер, если его задачи может решить смартфон с приложениями, работающими в десктопном режиме.
NexMonitor можно подключать и более «традиционные» устройства, для этого предусмотрены входы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Питание монитора осуществляется через порт USB 3.1 Type-C в режиме DP Alt с мощностью до 65 Вт. Среди прочих портов и разъёмов — два USB Type-A, один USB Type-B, 3,5-мм аудиовыход, кардридер и RJ45 LAN для проводного интернета. Также имеются встроенные динамики мощностью 5 Вт.
NexMonitor поддерживает только те модели смартфонов, производители которых предусмотрели десктопный режим работы при выводе изображения на большой экран (Samsung, LG, Motorola, Huawei и ещё несколько).
Версия NexMonitor с экраном 2.5K стоит 449 долларов, а с экраном 4K — 549 долларов. Поставки покупателям намечены на июль 2022 года, но предзаказ можно оформить уже сейчас, внеся задаток в размере 100 долларов.
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