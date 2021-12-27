



На Kickstarter происходит сбор средств на выпуск очень интересного гаджета, который называется Silenton. Он подключается к смартфону и беспроводным наушникам, обеспечивая активное шумоподавление, но не заглушает голоса собеседников, а наоборот — делает их хорошо слышными.



Silenton действует как посредник между смартфоном и беспроводными наушниками, передавая музыку и заглушая внешние шумы. Разработчики утверждают, что реализованная в этом устройстве система шумоподавления лучше, чем у наушников с шумодавом. Она захватывает окружающие звуки и делит их на два сигнала. Бесполезные шумы подавляются на 25 дБ и становятся почти не слышны, а голос выделяется и подаётся в наушники наравне с музыкой. При желании можно заблокировать и голос, тогда внешние звуки вообще не будут слышны сквозь наушники.







Silenton также можно использовать в качестве микрофона при разговоре по телефону в шумной обстановке. Этот гаджет гасит шум и передаёт в телефонную линию громкий и хорошо очищенный голос. Время автономной работы — 23 часа, а зарядить устройство можно за один час.







Сейчас Silenton продаётся за 89 долларов, а по окончании краудфандинга цена увеличится до 149 долларов. Поставки первым покупателям запланированы на весну 2022 года.







