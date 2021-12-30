Буквально последний день остается, когда можно успеть приобрести смартфон Samsung Galaxy A52 из среднеценового диапазона с очень хорошей скидкой. Как и почем — в последнем абзаце, а сначала напомним немного об устройстве.
Galaxy A52 оснащается очень бодрым экраном AMOLED с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и яркостью 800 нит. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальцев, который производитель спрятал под дисплеем. А еще у него основная камера представлена системой из трех объективов с разрешением 64+12+5+5 МП.
Еще одна крутая фишка Galaxy A52 — процессор Snapdragon 720, который оценят по достоинству хейтеры Exynos. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Также стоит отметить наличие NFC для бесконтактных платежей и защиты по стандарту IP68. Подробности о смартфоне читайте в обзоре Дениса Маркова.
Прямо сейчас в рамках финальной распродажи этого года на Tmall Samsung Galaxy A52 с накопителем 256 ГБ отдают за 27 293 рубля, но это не финальный ценник. Переходим по ссылке, добавляем гаджет в корзину, перед покупкой применяем промокод RADUET2500 и получаем стоимость 24 792 руб.
Приобрести Samsung Galaxy A52
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