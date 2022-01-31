Samsung Galaxy Buds+

Прямо сейчас в интернет-магазине МТС можно урвать беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ со скидкой всего за 4 990 рублей. С таким ценником доступна только модель в красном цвете. Обычная стоимость наушников без скидки составляет 7 990 рублей.

Galaxy Buds+ обеспечивают очень достойное звучание, за которым стоят инженеры бренда AKG. Время автономной работы от одного заряда составляет до 11 часов и до 22 вместе с футляром. Заряжаются наушники с помощью разъема USB-C или беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Samsung Galaxy Buds+

Управлять воспроизведением и входящими вызовами можно с помощью сенсорных поверхностей. Жесты настраиваются в приложении.

Характеристики
  • Габариты (В x Ш x Т): 22,5 x 19,2 x 17,5 мм
  • Вес: 6,3 г
  • Емкость аккумулятора (наушник): 85 мАч
  • Кодеки: AAC, SBC
Купить беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ за 4 990 рублей в МТС


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