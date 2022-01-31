Характеристики

Габариты (В x Ш x Т): 22,5 x 19,2 x 17,5 мм

Вес: 6,3 г

Емкость аккумулятора (наушник): 85 мАч

Кодеки: AAC, SBC







Прямо сейчас в интернет-магазине МТС можно урвать беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ со скидкой всего за 4 990 рублей. С таким ценником доступна только модель в красном цвете. Обычная стоимость наушников без скидки составляет 7 990 рублей.Galaxy Buds+ обеспечивают очень достойное звучание, за которым стоят инженеры бренда AKG. Время автономной работы от одного заряда составляет до 11 часов и до 22 вместе с футляром. Заряжаются наушники с помощью разъема USB-C или беспроводной зарядки по стандарту Qi.Управлять воспроизведением и входящими вызовами можно с помощью сенсорных поверхностей. Жесты настраиваются в приложении.