Сегодня начался старт продаж глобальной версии смартфона Realme 9i. Как и полагается, в ближайшие дни его можно будет забрать по весьма приятной цене — дальше дороже. Для тех, кому не терпится — ссылка в последнем абзаце, а мы пока «пробежимся» по основным плюсам этой модели.Realme 9i смартфон из средне бюджетного сегмента со сбалансированной начинкой. Однако внешне об этом не скажешь. Материал корпуса — пластик, и доступен в двух цветах: черный и голубой. Дизайн задней крышки выполнен в виде переливающихся вертикальных линий. Смотрится необычно.Грани закруглены и плавно переходят на переднюю часть смартфона. С правой стороны расположен сканер отпечатка пальца, он же является клавишей включения. Слева — качелька громкости и лоток под 2 симки и карту памяти.Дисплей с диагональю 6,6 дюйма поддерживает разрешение FHD+, 2412×1080, и частоту до 90Гц, что является редкостью для такого ценового диапазона. Картинка плавная и не напрягает глаза. Благодаря IPS матрице экран не мерцает.За производительность отвечает восьмиядерный Snapdragon 680 и 4ГБ оперативной памяти. Одна из «фишек» этого смартфона, является возможность увеличения ОЗУ до 7ГБ. Внутрення память доступна в двух вариантах 64ГБ или 128ГБ. Если этого мало, то карта памяти на 1ТБ, решит этот вопрос.Любителей музыки аппарат порадует стереозвуком и поддержкой формата Dolby Atmos. Тройная камера на 50МП снабжена поддержкой ИИ-обработки. Разрешение фронталки составляет 16MП. Запись видео доступна в 720 и 1080 со скоростью до 30 кадров в секунду.