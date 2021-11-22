На Idiegogo «выстрелил» новый проект — 70mai Power Statiom Tera 1000. Это портативная электростанция, которая может запитать или зарядить любые устройства. Создатели проекта уже собрали в 15 раз больше запланированной суммы, а сбор средств всё ещё продолжается.
В эту станцию установлены аккумуляторы общей ёмкостью 1000 Вт·ч, способные выдавать на выходе до 1200 Вт энергии. На корпус выведено 10 разъёмов для подключения различных устройств, в том числе через обычные розетки и USB-порты.
Станцию можно зарядить от электросети всего за два часа, после чего она снова готова питать другие гаджеты и приборы. В походных условиях она может заряжаться от солнца, на полную зарядку уходит около шести часов. С помощью специального приложения можно настроить это устройство — например, выбрать максимальную мощность и напряжение на всех портах. Информация о текущей выходной мощности и оставшемся заряде отображается на экране.
Создатели проекта приводят несколько сценариев использования: эта станция пригодится дома (на случай отключения электричества), на пикнике или в походе или музыкантам на репетициях в гараже, не подключенном к электропитанию.
Само собой, более чем приличная ёмкость аккумулятора сказалась на массе устройства — оно весит 5 кг. Носить его с собой на большие расстояния будет затруднительно, а закинуть в багажник автомобиля вполне возможно. Корпус выполнен из двухслойной стали, внутри размещён пассивный радиатор, благодаря чему эффективно отводится тепло, а начинка не нагреется от солнца.
70mai Power Statiom Tera 1000 можно приобрести по цене от 649 долларов (примерно 48 тысяч рублей), а в дальнейшем цена будет увеличена. Поставки первым покупателям запланированы на февраль 2022 года. К сожалению, производитель сможет отправлять это устройство только в США, Канаду и Японию, а прямой доставки в другие страны нет (но при желании можно воспользоваться услугами посредников).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru