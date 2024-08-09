Nanoleaf выпустила полки со встроенной подсветкой EXPO Smart LED Display Cases

Фархад
nanoleaf

Популярный производитель устройств умного дома Nanoleaf анонсировал новый продукт, разработанный с дизайн-студией Fantaqi — EXPO Smart LED Display Case.

EXPO Case — модульные полки из пластика с кучей светодиодных элементов внутри. Эти «витрины» можно собирать в любом порядке в количестве до 300 штук. С помощью подсветки в таких полках очень эффектно будут смотреться коллекционные фигурки, гаджеты или даже кроссовки.

nanoleaf

Самое главное, что каждая полка прикрывается стеклянной сенсорной дверцей, которая также переливается световыми эффектами при открытии и закрытии бокса.

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Настроить подсветку можно в приложении Nanoleaf, а управлять всей системой — в приложении Apple «Дом». Ещё пара прикольных фич — визуализатор Rhythm для синхронизации световых анимаций в такт музыке, синхронизация подсветки под происходящее на экране компьютера и AI Magic Scenes для создания сцены на основе слова или фразы.

nanoleaf

Пока Nanoleaf x Fantaqi EXPO Display Cases можно приобрести только в США по цене $300 за набор из 4 боксов, а каждый дополнительный бокс стоит $80.
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Источник:
MacRumors
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