Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России

Сегодня, 9 августа, Роскомнадзор ограничил доступ к сверханонимному мессенджеру Signal на территории России.
Signal представляет собой защищённый аналог Telegram со сквозным шифрованием для всех чатов. Разработчики заявляют, что к перепискам доступ имеют только её участники, и даже создатели Signal или сотовые операторы не могут перехватить данные. Тем не менее, среди российских пользователей этот мессенджер особым успехом не пользовался.
В официальном заявлении РКН называет причиной блокировки «нарушение законодательства РФ».
Ранее сегодня мы писали о том, что в России перестал работать Signal, но точные причины не были известны.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым