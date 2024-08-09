Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России

Фархад
Signal

Сегодня, 9 августа, Роскомнадзор ограничил доступ к сверханонимному мессенджеру Signal на территории России.

Signal представляет собой защищённый аналог Telegram со сквозным шифрованием для всех чатов. Разработчики заявляют, что к перепискам доступ имеют только её участники, и даже создатели Signal или сотовые операторы не могут перехватить данные. Тем не менее, среди российских пользователей этот мессенджер особым успехом не пользовался.

В официальном заявлении РКН называет причиной блокировки «нарушение законодательства РФ».

Ранее сегодня мы писали о том, что в России перестал работать Signal, но точные причины не были известны.

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

+4485
Gabriel
Это отличный мессенджер.
28 минут назад
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tellurian
+1642
tellurian
Он то чем не угодил?
Лучше бы за другим лучше следили.
23 минуты назад
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