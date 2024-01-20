Насколько точный шагомер в Apple Watch? Всё очень плохо

Фархад
Смарт-часы

Самый популярный техноблогер в мире Маркес Браунли поделился в соцсетях интересным наблюдением. Он решил сравнить достоверность показаний шагомеров с нескольких популярных моделей смарт-часов. Такого результат не ожидал никто.

В своём тесте Браунли использовал Apple Watch Ultra 2, Google Pixel Watch 2, Samsung Galaxy Watch 6, Garmin Fenix 7, а также дешёвый шагомер с Алика. Блогер прошёл ровно 1000 шагов, считая их попутно, а затем сравнил показания часов. Вот какие результаты выдали трекеры:
  • Apple Watch Ultra 2 — 955;
  • Garmin Fenix 7 — 964;
  • Samsung Galaxy Watch 6 — 994;
  • Google Pixel Watch 2 — 998;
  • Шагомер — 1168.


Как показал эксперимент, у Apple всё очень плохо. Зато смарт-часы Google и Samsung справились с минимальной погрешностью. Ну а дешёвый шагомер выдал почти на 170 шагов больше, чем посчитал Маркес.

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Вывод — доверять показаниям даже самых навороченных смарт-часов не стоит. Точнее идущего человека подсчитать количество пройденных шагов не сможет никто.
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Источник:
MKBHD
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Комментарии

+813
Paspartu
Это нормально
час назад в 17:31
#
–1064
NYX Paspartu
Первый пошёл. Лизуны, в очередь, пожалуйста
час назад в 17:42
#
tellurian
+2793
tellurian NYX
Идеального устройства нет. Только самому считать.
32 минуты назад
#
+211
Виктор Пересвет
Мне интересно, здесь есть критики Эппл, сидящие на андроиде? Отзовитесь!)
37 минут назад
#
+22
Smerch777S
Так этж наоборот отлично 👍🏽 Пусть лучше показывает меньше, чтоб по факту выходило больше 😎
минуту назад
#