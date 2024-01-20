Насколько точный шагомер в Apple Watch? Всё очень плохо

Apple Watch Ultra 2 — 955;

Garmin Fenix 7 — 964;

Samsung Galaxy Watch 6 — 994;

Google Pixel Watch 2 — 998;

Шагомер — 1168.

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Самый популярный техноблогер в мире Маркес Браунли поделился в соцсетях интересным наблюдением. Он решил сравнить достоверность показаний шагомеров с нескольких популярных моделей смарт-часов. Такого результат не ожидал никто.В своём тесте Браунли использовал Apple Watch Ultra 2, Google Pixel Watch 2, Samsung Galaxy Watch 6, Garmin Fenix 7, а также дешёвый шагомер с Алика. Блогер прошёл ровно 1000 шагов, считая их попутно, а затем сравнил показания часов. Вот какие результаты выдали трекеры:Как показал эксперимент, у Apple всё очень плохо. Зато смарт-часы Google и Samsung справились с минимальной погрешностью. Ну а дешёвый шагомер выдал почти на 170 шагов больше, чем посчитал Маркес.Вывод — доверять показаниям даже самых навороченных смарт-часов не стоит. Точнее идущего человека подсчитать количество пройденных шагов не сможет никто.