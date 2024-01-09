Apple Watch Ultra 2 могли быть совершенно другими. Но что-то пошло не по плану

Олег

Loop

Фото: X

В сети появилось подтверждение того, что Apple готовила к релизу темную версию Watch Ultra. Об этом пишет MacRumors.

Ранее слухи о темно-сером варианте топовых «яблочных» часов уже появлялась. Многие инсайдеры пророчили новый цвет к релизу Apple Watch Ultra 2, и даже сама Apple зарегистрировала такие часы с черной керамической панелью в Федеральной комиссии по связи в США. Однако что-то не срослось.

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Инсайдер с ником Dongle опубликовал в X-Twitter фотографии фирменного ремешка Alpine Loop, металлические элементы которого окрашены в темно-серый цвет. Напомним, что Apple выпустила Alpine Loop в цвете «натуральный титан», а существование его в темном цвете — еще одно доказательство того, что релиз черных Watch Ultra планировался и был отменен.

Ultra

Доподлинно неизвестно, почему Apple не дала нам темные часы. Предположительно, компания не смогла добиться настолько прочного окраса, чтобы краска не стиралась и не отлетала при использовании Watch Ultra в экстремальных условиях. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+3597
tellurian
Красиво. Я бы купил.
Вчера в 19:40
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