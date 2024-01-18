Apple знает толк в подарках. Ультраредкий ремешок для Apple Watch появился на фотографиях

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Инсайдер под ником StellaFudge поделилась в X (экс-Twitter) фотографиями самого редкого фирменного ремешка Apple, который был разработан в честь 50-летия бывшего главного дизайнера компании Джони Айва.Автор публикации утверждает, что аксессуар на фотках является одним из десяти прототипов, созданных для тестирования необычного продукта. Его уникальность заключается в монограмме «J50», выгравированной на керамической застёжке серебряными буквами. Финальную версию Айв всё-таки получил на свой юбилей в феврале 2017 года. Ремешок белого цвета вошёл в комплект 42-мм керамических Apple Watch Series 2 Edition.Напомним, Джони Айв покинул Apple в июне 2019 года и теперь руководит независимой дизайнерской фирмой LoveFrom.