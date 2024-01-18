Apple начала продавать урезанные Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Как их отличить от полноценных при покупке?

Компания Apple нашла способ обойти патентный спор и вернуть свои смарт-часы на прилавки. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что у Apple возник спор с Masimo по поводу работы биодатчиков в Apple Watch 2023 модельного года. Сначала Apple хотела обойтись обновлением ПО, которое должно было изменить алгоритмы подсчета кислорода в крови, но не помогло: патент Masimo касается не ПО, а физического устройства датчиков.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Согласно источнику, Apple решилась на крайние меры — она полностью отключает функцию измерения кислорода в крови в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Часы, которые уже проданы, останутся полнофункциональными, но модели, продаваемые с сегодняшнего дня, уже будут урезаны.
Речь идет о часах, предназначенных для рынка США (артикул ****LL). Такие устройства нередко поставляются в страны СНГ, в том числе в Россию. Пока неясно, будет ли способ включить пульсоксиметр на «американских» Apple Watch, находясь за пределами США. Судя по всему, ценник на часы не изменится. Если для вас важна функция измерения кислорода в крови, ищите Apple Watch, произведенные для стран ЕС и Азии.