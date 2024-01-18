Apple начала продавать урезанные Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Как их отличить от полноценных при покупке?

Олег

Apple Watch


Компания Apple нашла способ обойти патентный спор и вернуть свои смарт-часы на прилавки. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что у Apple возник спор с Masimo по поводу работы биодатчиков в Apple Watch 2023 модельного года. Сначала Apple хотела обойтись обновлением ПО, которое должно было изменить алгоритмы подсчета кислорода в крови, но не помогло: патент Masimo касается не ПО, а физического устройства датчиков.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 
Согласно источнику, Apple решилась на крайние меры — она полностью отключает функцию измерения кислорода в крови в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Часы, которые уже проданы, останутся полнофункциональными, но модели, продаваемые с сегодняшнего дня, уже будут урезаны.

Речь идет о часах, предназначенных для рынка США (артикул ****LL). Такие устройства нередко поставляются в страны СНГ, в том числе в Россию. Пока неясно, будет ли способ включить пульсоксиметр на «американских» Apple Watch, находясь за пределами США. Судя по всему, ценник на часы не изменится. Если для вас важна функция измерения кислорода в крови, ищите Apple Watch, произведенные для стран ЕС и Азии. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iOS 17.3 выйдет на следующей неделе. Что нового в этой прошивке?
Apple урезала свои самые крутые часы и собирается их продавать
Apple Watch Ultra 2 могли быть совершенно другими. Но что-то пошло не по плану

Рекомендации

Рекомендации

Одна настройка в Windows сильно замедляет компьютер
Эталонная свобода Android скоро закончится. Готовимся к превращению в iOS
17 смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми обновятся на HyperOS
Что нужно знать о VPN в 2023 году

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2785
tellurian
Если часы LL, а находятся не в США и регион владельца иной будет работать или нет?
Надо ждать поставки и отзывы.
Учитывая стоимость у нас, не быстро это будет.
Может на зарубежных форумах будет информация раньше.
Сегодня в 10:50
#