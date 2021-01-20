Бренд Beats by Dr. Dre выпустил беспроводные наушники Beats Flex в двух новых цветах — «пепельно-серый» и «голубое пламя». Новинки уже доступны в России.
Наушники Beats Flex созданы на базе BeatsX и получили ряд усовершенствований. В числе улучшений новой модели — магнитные вкладыши с функцией автозапуска и остановки воспроизведения, до 12 часов работы в режиме прослушивания, новый акустический динамик и микрофон, функция совместного доступа к аудио для подключения дополнительной пары наушников и зарядка от кабеля USB-C. Beats Flex — одна из самых недорогих моделей бренда.
- Время автономной работы: до 12 часов в режиме прослушивания
- Комфортное использование в течение дня благодаря кабелю Flex-Form и четырем вариантам сменных амбушюров
- Чип Apple W1 для удобного подключения к источникам звука
- Функция совместного доступа к аудио обеспечивает одновременную
- Режим быстрой зарядки Fast Fuel (10 минут подзарядки хватит на 1,5 часа воспроизведения музыки)
- Технология Bluetooth Class 1 увеличивает зону сигнала и повышает надежность подключения
- Встроенные элементы управления громкостью, воспроизведением и вызовами на левой части корпуса шейного обода
Наушники Beats Flex в цветах «пепельно-серый» и «голубое пламя» доступны с 20 января в официальном интернет-магазине Apple, а с конца января также начнут продаваться в сети re: Store. Цена — 4 990 рублей.
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