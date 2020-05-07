

Джимми Айовин и Доктор Дре — два высокопоставленных руководителя Apple, присоединившиеся после приобретения купертиновцами компании Beats за 3 миллиарда долларов. Они дали небольшое интервью изданию GQ, в котором рассказали, что отошли от своей ежедневной работы в Apple. По словам Айовина, они с Дре проводят время в поисках следующего Стива Джобса.



Почему продажа Beats имела смысл

Поиски следующего Стива Джобса

«Для Джимми Айовина и его коллег переход от культуры, которую они создали в Beats, к культуре Apple Music, ориентированной на обращение к массам, был особым вызовом», — сообщают источники.

Статья предлагает взглянуть на образ жизни Джимми Айовина, который покинул пост главы Apple Music в 2018 году, а также немного проливает свет на сделку по продаже Beats.«Качественная потоковая платформа и великолепно звучащие наушники — это были два слепых пятна для Apple, несмотря на то, что компания помеcтила 1000 песен в ваш карман с помощью iPod. Айовин смотрел в будущее и осознавал, что скоро компании понадобится нечто большее, чем просто музыкальный магазин iTunes, а именно потоковый сервис, который будет доступен по подписке.“Мы пришли в нужное время с необходимыми вещами”, — рассказывает Джимми. “Вот почему продажа имела смысл. Я уже говорил, что Beats для меня всегда ощущалась как часть Apple, потому что Стив Джобс и Тим Кук могли сочетать технологии с культурой. Они знали, насколько мне известно, что действительно крутые штуки происходят на пересечении наиболее быстро растущих отраслей”».Айовин и Дре рассказали, что сейчас они сосредоточены на образовании. «Я думаю, что мы сейчас в состоянии подумать о том, кто станет следующим Стивом Джобсом, Бобом Айгером или Дре. Это всегда было в глубине моего сознания. Меня поражает, почему никто не смотрит на это так, как мы», — сказал Айовин.В первую очередь это относится к Iovine and Young Hall — инновационной программе Университета Южной Калифорнии. В статье упоминается, что первые выпускники уже получили престижную работу, в том числе и посты инженеров по разработке искусственного интеллекта в Apple.После присоединения к Apple в 2014 году, соучредители Beats Дре и Айовин работали над Apple Music. Дре в основном молчал о своей роли и, похоже в последние годы дистанцировался от Apple. Тем не менее, он выпустил эксклюзивный альбом для сервиса Apple Music.Джимми Айовин был первым руководителем Apple Music Worldwide. В начале 2018 года появились слухи о том, что он уходит. Хотя Джимми опроверг эту информацию, на посту его заменил Оливер Шуссер в апреле 2018 года. Сейчас Айовин, как сообщается, занимает должность консультанта.





