



По данным IT-журналиста Джона Проссера, компания Apple планирует постепенно отказаться от бренда Beats. Для этого она выпустит новую модель наушников, которая почти в точности повторит Beats X, но лишится некоторых функций и будет стоить дешевле.



Проссер пишет, что наушники носят на этапе разработки кодовое имя B517, а в продажу поступят под названием AirPods X. Они могут быть выпущены в сентябре или октябре и будут продаваться в США примерно за 200 долларов. Apple будет позиционировать их в качестве аксессуара для бега и занятий прочими видами спорта.







Ещё одна новая модель может выйти в продажу чуть раньше, в начале лета. Речь о полноразмерных наушниках с кодовым именем B515, которым пока не придумано коммерческое название. По дизайну и возможностям они будут похожи на более раннюю модель Beats 700, но Apple будет продавать их под своим собственным брендом. Они будут стоить около 350 долларов, а их анонс запланирован на начало июня — во время проведения конференции для разработчиков WWDC.



По всей видимости, в Apple считают бренд AirPods более сильным, чем Beats, и хотят расширить ассортимент, который продаётся под этой торговой маркой.







